De acuerdo con un análisis hecho por el decano del Colegio de Economistas de La Libertad y presidente del Instituto de Economía y Empresa (IEE), Francisco Huerta Benites, dos sectores productivos que son parte del motor de desarrollo de la región La Libertad sufrieron una caída en el tercer trimestre de 2025 y aún no han logrado recuperarse.

Los sectores que sufrieron una disminución en su producción fueron construcción (-6.3%) y minería (-6.6%). Esto, en comparación al año 2024.

SIN DINERO

Según Francisco Huerta, el decrecimiento en el sector construcción se debió principalmente a que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) cayó en una crisis presupuestal y de liquidez que originó que obras de gran envergadura en esta parte del país quedaran paralizadas.

En efecto, en el caso de la región La Libertad se suspendieron (temporalmente) los trabajos en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y Galindo. También las obras complementarias en el río Moche (encauzamiento y defensa ribereña), además de los trabajos en los ríos Chicama y Virú.

Algunas de las obras en las quebradas han reiniciado, pero sin el ritmo que se esperaba.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la región La Libertad, Jaime Quiroz, precisó que debido a la suspensión de las obras en las quebradas 1,300 obreros perdieron sus empleos.

Fue la Cámara de Comercio de La Libertad la que indicó que esta situación interrumpió los servicios de más de 400 proveedores locales.

“También hubo afectación en trabajos que se ejecutaban en el sector educación y salud. Esto trajo como consecuencia la contracción del empleo”, recalcó Francisco Huerta.

AFECTÓ

El economista también resaltó el hecho de que este año se haya contenido las transferencias económicas para las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh). “Se espera que a fin de año se concrete esa asignación de presupuesto. Esto también afectó”, puntualizó.

Precisó que la inversión que realiza el Ejecutivo en el sector construcción en La Libertad comprende en promedio el 45%, mientras que los gobiernos locales suman un 30% y el Gobierno Regional de La Libertad 25%. “Eso puede variar, pero es el Gobierno el que invierte más recursos y con mayor rapidez porque se trata de obras grandes”, comentó.

MINERÍA

En el caso de la minería, Francisco Huerta explica que esta cayó -6,6% debido a la baja extracción de oro (-9,6%), situación que se vincula a la menor actividad de las empresas Consorcio Horizonte y La Arena.

Igualmente descendió el volumen obtenido de plata (-0,3%), cifra reportada por las empresas La Arena y Compañía Minera Poderosa.

“Personalmente creo que esta situación también obedece a la inseguridad que genera la minería ilegal, pues ha conllevado a paros y suspensiones, tal como sucedió en Pataz. De la misma manera la inestabilidad política afectó la inversión y la producción”, acotó.