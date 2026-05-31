Luego de la derrota ante Tigre en Argentina de la Copa Sudamericana y el empate 1-1 ante FC Cajamarca, por la Liga 1, Alianza Atlético sale a cerrar su participación en el Torneo Apertura jugando de visita hoy ante FBC Melgar.

El partido se juega desde las once de la mañana en el estadio de la ciudad del Misti. Los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli, a pesar del desgaste físico del plantel, al afrontar dos competencias paralelas, están en el octavo lugar con 21 puntos.

De no mediar inconvenientes, el cuadro del “Vendaval del Norte” alineará con Daniel Prieto, Erick Perleche, José Villegas, José Luján, Antony Gordillo, Hernán Lupú, Gastón Díaz, Ariel Muñoz, Jorge del Castillo, Cristhian Penilla y Valentín Robaldo.

Los aficionados esperan una buena performance del cuadro sullanero para seguir encaramado en los primeros lugares y en zona de clasificación a un torneo internacional.

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EL RIVAL

Por su parte, FBC Melgar, tras igualar 1-1 ante Juan Pablo II en Chongoyape la fecha pasada, se encuentra ubicado en el casillero 6to. con 25 puntos.

El asistente técnico, Víctor Balta, señaló que ante Alianza Atlético buscarán el triunfo desde el inicio. “Los jugadores están entendiendo la idea del técnico y se entregan al máximo, mostrando compromiso y predisposición”, dijo.