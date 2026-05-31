Este miércoles 3 de junio vence la detención preliminar de los presuntos implicados en la muerte del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, quienes permanecen detenidos en la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura.

Para ello, el exjefe de la Divincri, coronel PNP Julio Garcés precisó que la investigación lleva un avance considerado y en los próximos días será clave para determinar las causas de esta muerte y en donde habría otros implicados en este acto criminal.

“En los próximos días se sabrá toda la red de corrupción que hay acá en Piura. Ya estamos formalizando todo y habrá más detenciones”, señaló Garcés quien ayer entregó el cargo al nuevo jefe de la Divincri.

Como se recuerda, cinco de los detenidos son investigados por el presunto delito de sicariato y conspiración y ofrecimiento para el sicariato. De encontrárseles culpables podrían pasar más de 30 años en la cárcel.