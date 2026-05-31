Un insólito hecho ocurrido en la institución educativa María Parado de Bellido, en el distrito de San Clemente (Pisco), ha generado indignación y preocupación en la comunidad educativa. Mientras se desarrollaba un simulacro de sismo, un sujeto ingresó a uno de los ambientes del plantel y sustrajo la laptop personal de la docente Liliana Huamani, aprovechando que alumnos y profesores participaban de la actividad preventiva.

Robo en colegio

Según denunciaron los familiares de la profesora afectada, el robo habría sido previamente planificado y contaría con la participación de otras personas vinculadas a la institución. Esta versión surge a raíz de imágenes registradas por cámaras de seguridad y videos difundidos por la familia, los cuales vienen siendo analizados con el fin de identificar a los responsables del hecho.

“Hoy fue mi hermana, mañana puede ser otro docente”, expresó un familiar de la agraviada, quien además solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar el equipo sustraído. Indicó que la laptop contenía información importante para el desarrollo de las labores académicas de la docente y constituía una herramienta indispensable para su trabajo diario.

El incidente ha generado preocupación entre docentes, padres de familia y vecinos de San Clemente, quienes cuestionan las medidas de seguridad existentes dentro del centro educativo.

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