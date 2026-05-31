Un joven padre de familia lucha por salvar una de sus piernas luego de sufrir un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del domingo 24 de mayo en el ingreso al distrito de Tate.

Severo siniestro

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad que muestran el momento en que una moto lineal impacta contra un camión que intentaba girar hacia la izquierda.

Las imágenes captadas a las 5:53 de la mañana evidencian cómo Félix Jesús Cahua Legua salió despedido varios metros por el fuerte impacto. El joven cayó sobre la vía y estuvo a punto de ser atropellado por un automóvil que circulaba por el carril contrario, logrando salvarse de milagro cuando el conductor maniobró para esquivarlo.

Según denunciaron sus familiares, el chofer del camión abandonó la escena y escapó con dirección a Pachacútec. Posteriormente habría continuado su recorrido por los sectores de Atalaya, Rosario y posiblemente Yaurilla. Desde entonces, la familia viene solicitando apoyo ciudadano para identificar la unidad involucrada y ubicar al responsable del accidente.

La tía del agraviado, quien asumió la representación de la familia durante las diligencias, informó que Félix regresaba de trabajar en un fundo agrícola de Santiago cuando ocurrió el accidente. Asimismo, aseguró que las pruebas practicadas al joven resultaron negativas para consumo de alcohol y sostuvo que el semáforo se encontraba con luz verde al momento en que el camión realizó la maniobra que terminó provocando el choque.

El estado de salud del motociclista continúa siendo delicado. La familia indicó que ya fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas en el Hospital Regional de Ica debido a una fractura expuesta en una de sus piernas y al alto riesgo de infección. Además, señalaron que los gastos médicos superan los 17 mil soles y que todos los costos vienen siendo asumidos por sus propios familiares.

Los allegados también cuestionaron la falta de funcionamiento de varias cámaras de videovigilancia instaladas en Tate y otros distritos cercanos, situación que dificulta la identificación del vehículo. Pese a ello, continúan recopilando grabaciones de negocios y viviendas particulares para reconstruir la ruta seguida por el camión después del accidente.

Mientras las investigaciones policiales siguen en curso, la familia hizo un llamado a los vecinos de Tate, Pachacútec, Los Aquijes y sectores aledaños para que entreguen cualquier registro de cámaras de seguridad que permita ubicar al conductor prófugo. Félix Jesús Cahua Legua, padre de un bebé de cuatro meses, permanece hospitalizado mientras sus seres queridos esperan que el responsable responda ante la justicia.

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