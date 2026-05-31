La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolla un simulacro nacional de su sistema de cómputo electoral con el objetivo de verificar el funcionamiento de la plataforma que procesará los resultados de la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 7 de junio.

La actividad busca garantizar que el procesamiento de los votos se realice de manera segura, transparente y rápida, permitiendo que los resultados sean transmitidos y consolidados conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad electoral.

Pruebas para asegurar el procesamiento de resultados

Durante el simulacro, la ONPE pone a prueba los distintos componentes tecnológicos involucrados en el cómputo electoral, incluyendo la recepción, transmisión y procesamiento de actas electorales.

Estas evaluaciones permiten verificar la capacidad operativa del sistema frente a escenarios similares a los que se presentarán durante la jornada electoral, además de detectar posibles incidencias y aplicar medidas correctivas antes de los comicios.

Seguridad y transparencia en la segunda vuelta

La entidad electoral señaló que estas pruebas forman parte de las acciones destinadas a fortalecer la confiabilidad del proceso electoral.

El simulacro también permite evaluar la coordinación entre las oficinas descentralizadas, los centros de cómputo y los equipos técnicos encargados de la consolidación de resultados a nivel nacional.

La segunda vuelta electoral se realizará el próximo 7 de junio, fecha en la que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.