En la recta final de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta presidencial, el debate entre los candidatos podría convertirse en un factor decisivo para definir el resultado de los comicios.

De acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional elaborada para El Comercio, el 57% de los peruanos considera que el debate presidencial influirá en su decisión de voto, reflejando la importancia que el electorado asigna al último gran evento de la campaña.

Keiko Fujimori lidera en votos válidos

El simulacro de votación realizado por Datum Internacional entre el 26 y el 30 de mayo otorgó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, el 52,9% de los votos válidos.

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, alcanzó el 47,1% de los votos válidos, una diferencia de 5,8 puntos porcentuales respecto de su contendora.

El estudio se desarrolló utilizando una cédula de sufragio similar a la empleada en procesos electorales oficiales, con el objetivo de aproximarse al comportamiento de los votantes en una situación real de elección.

Persisten altos niveles de voto blanco y viciado

Uno de los hallazgos más relevantes del simulacro es el elevado porcentaje de electores que aún optan por votar en blanco o viciar su voto.

Según los resultados en votos emitidos, el voto en blanco alcanza el 14,4%, mientras que el voto viciado llega al 10,5%. En conjunto, ambos representan el 24,9% del electorado consultado.

La CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, advirtió que se trata de una proporción significativa considerando la cercanía de la jornada electoral, lo que podría influir en el desenlace final de la contienda.

Diferencias por regiones

El estudio evidencia preferencias distintas según la zona del país.

Keiko Fujimori obtiene sus mejores resultados en Lima, donde alcanza el 62,9% de votos válidos, y en la región norte, con 61%.

En contraste, Roberto Sánchez registra una mayor ventaja en el centro, sur y oriente del país. En estas regiones obtiene 56,5%, 65,9% y 56,6%, respectivamente.

Los resultados reflejan una marcada división geográfica del voto, un patrón recurrente en procesos electorales recientes.