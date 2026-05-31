La Institución Educativa 412 de Catacaos desde ahora llevará el nombre de un destacado compositor, artista plástico y promotor del arte y la cultura, que ha dejado huella por muchos años en la Heroica Villa.

El cantautor Segundo Campoverde Celi es toda una vida entregada al trabajo cultural en la pintura, la música, la composición, a sus valores como cataquense y al amor profundo a este pueblo y a su gente, que ve su legado que sembró en su familia y en la sociedad.

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HERENCIA

Segundo Campoverde pertenece a esta tierra cálida de luz, de grandes hombres, de historia permanente, tal como nos lo dejaron los hombres ancestrales de la Cultura Tallán que habitó por estos lares en siglos pasados y que nos ha dejado como herencia sus costumbres y tradiciones que vuelcan de generación en generación.

La dirección del plantel 412, donde imparten valores, conocimiento y esperanza, se siente orgullosa que lleve el nombre del cantautor, que será de inspiración a las futuras generaciones a amar sus raíces, a trabajar con dignidad y a creer en el poder del arte, la educación y la humanidad.

Para este domingo se ha preparado un homenaje y reconocimiento a la trayectoria, liderazgo y el valioso aporte a la identidad y en bien de la cultura cataquense.

Hoy, a las 9:00 a.m., habrá una misa de acción de gracias en el templo San Juan Bautista y posteriormente en la plaza de armas una ceremonia especial de gratitud preparado por la comunidad educativa.

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EXIMIO

Don Segundo es uno de los más destacados pintores y compositores que han dado lustre a la región piurana a través de su cuadros y composiciones y que actualmente lo sigue haciendo inagotablemente.

Ahora cuenta con su propia galería de arte “Campoverde” ubicada en la calle Comercio, donde junto a su hija Mary Susan transmiten su arte al pueblo, teniendo el apoyo de su esposa Adela.

El artista practica la pintura clásica y costumbrista de su pueblo, además tiene más de 400 composiciones musicales entre valses, tonderos, baladas, marineras etc. Por ello, la municipalidad lo reconoció como “Hijo predilecto” e “Hijo ilustre” y le entregó el Escudo de la Ciudad.