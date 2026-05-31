Un joven músico y docente de arte perdió la vida al despistarse y caer a un abismo cuando manejaba una mototaxi por la carretera conocida como La Variante en el distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón.

El accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana del ayer sábado y los agentes policiales llegaron a la zona para rescatar el cuerpo de Jorge Bayona Paiva e iniciar las investigaciones para determinar las causas del accidente que acabó con la vida de “Koky” Bayona.

La víctima era natural de Bellavista de La Unión, pero se encontraba trabajando en este distrito. Además, era integrante de la familia de reconocidos músicos de la banda Santa Cecilia del distrito de Bellavista de La Unión.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Piura para las diligencias correspondientes hasta donde llegó su familia. Horas después fue retirado.