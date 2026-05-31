El Instituto Nacional Penitenciario (INP) dispuso el trasladado de 17 internos, provenientes de seis penales del país, hacia cárceles de Ancón I (Lima), Cochamarca (Cerro de Pasco), Chincha (Ica), Juliaca (Puno) y Cajamarca.
Entre los “lanchados” figura Nilton Arturo Cruz Arce, conocido como “Nilton Pulpo”. El mencionado, hermano de “Jhon Pulpo”, viene cumpliendo una condena de 30 años de prisión por el delito de violación, en agravio de dos mujeres.
Su traslado, al igual que los otros reos, fue dispuesta mediante seis resoluciones de la Dirección de Seguridad Penitenciaria (DISEPE), “las cuales establecen que los internos presentan características de difícil readaptación y podrían afectar la seguridad, el orden y la convivencia pacífica dentro de los establecimientos penitenciarios”.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Arturo Fernández confirma que no puede postular
- La Libertad: Aldo Carlos y Elías Rodríguez calientan campaña
- Consejo Regional de La Libertad: el 50% de ordenanzas son declarativas
- La Libertad: APP investigará a alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno, por presunta deslealtad
- Jurado investiga a alcalde de Trujillo, Mario Reyna, por carteles con su imagen
- Elías Rodríguez asegura que Acuña “no puede lavarse las manos” de irregularidades en su gestión
- Óscar Acuña renuncia a APP en medio de crisis
- La Libertad: Verónica Torres desmiente a Martín Namay y asegura que no postulará por APP