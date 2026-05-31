El Instituto Nacional Penitenciario (INP) dispuso el trasladado de 17 internos, provenientes de seis penales del país, hacia cárceles de Ancón I (Lima), Cochamarca (Cerro de Pasco), Chincha (Ica), Juliaca (Puno) y Cajamarca.

Entre los “lanchados” figura Nilton Arturo Cruz Arce, conocido como “Nilton Pulpo”. El mencionado, hermano de “Jhon Pulpo”, viene cumpliendo una condena de 30 años de prisión por el delito de violación, en agravio de dos mujeres.

Su traslado, al igual que los otros reos, fue dispuesta mediante seis resoluciones de la Dirección de Seguridad Penitenciaria (DISEPE), “las cuales establecen que los internos presentan características de difícil readaptación y podrían afectar la seguridad, el orden y la convivencia pacífica dentro de los establecimientos penitenciarios”.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad