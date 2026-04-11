Un delincuente sustrajo una laptop de la recepción del hotel Hilroq, ubicado en la calle Bolívar, en la provincia de Ica, en un rápido hurto que no superó los 20 segundos.

Delito en la zona

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche del pasado 9 de abril y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, donde se observa al sujeto ingresar y aprovechar la ausencia de personal para cometer el robo.

Según las imágenes, el individuo actúa con rapidez, toma el equipo ubicado en el módulo de atención al cliente y lo oculta entre sus prendas antes de retirarse con rumbo desconocido.

No se descarta que el sospechoso esté merodeando otros negocios del centro de la ciudad, por lo que se ha solicitado a las autoridades su pronta identificación y captura.

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