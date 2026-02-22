Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que un delincuente forzó la chapa de un vehículo estacionado en las inmediaciones de la avenida Grau, en pleno centro de Ica.

Delito en la zona

El hecho ocurrió el pasado 19 de enero, a la 1:06 de la tarde, cuando un sujeto de contextura robusta, que cubría su rostro con una gorra, merodeó varios minutos por la zona antes de manipular la cerradura y lograr abrir la puerta del automóvil, actuando con aparente tranquilidad pese al tránsito peatonal y vehicular del sector.

En las imágenes se observa que el individuo no actuaba solo, ya que otro sujeto, vestido de manera similar y presuntamente atento a las cámaras de videovigilancia, vigilaba los alrededores.

Una vez abierta la unidad, un tercer hombre aparece en escena, sustrae objetos de valor y los tres se retiran rápidamente, lo que evidenciaría una acción planificada.

En otro video captado también en enero, el mismo sujeto de contextura gruesa fue grabado cometiendo un robo bajo la misma modalidad en otro punto de la ciudad, huyendo con el botín a bordo de una mototaxi celeste.

