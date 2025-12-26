Durante todo el año los consejeros regionales de La Libertad han cuestionado al Ejecutivo y a la Policía Nacional del Perú (PNP) por el deficiente trabajo que se ejecuta para enfrentar la ola de inseguridad.

Sin embargo, de acuerdo con el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de La Libertad, en lo que va de 2025 el Consejo Regional ha aprobado 24 ordenanzas regionales, pero ninguna que tenga que ver con favorecer a la seguridad ciudadana y proteger al ciudadano.

MEDIDAS

Es más, nueve de las ordenanzas aprobadas son netamente declarativas.

Por ejemplo, el Consejo aprobó la Ordenanza Regional N°000016-2025, que declara al centro poblado de Coina, ubicado en la cuenca del Alto Chicama, distrito de Usquil, capital de la “Lima Dulce”.

De la misma manera, los consejeros aprobaron la Ordenanza Regional N° 000015-2025, que declara como prioridad regional el fomento del cultivo del sanky en el ámbito de La Libertad.

BUROCRACIA

Lorena Carranza Blas, presidenta del Consejo Regional, reconoció que hay una escasez de ordenanzas, pero se justificó alegando que antes de que se le dé el visto bueno a una iniciativa se debe esperar a que pase por el Ejecutivo. “Hay que esperar la base legal y la técnica de las gerencias y de las comisiones. ¨Por eso muchas propuestas de ordenanzas se quedan estancadas, porque simplemente no le dan trámite”, cuestionó.

Negó que los consejeros regionales no estén trabajando, sino que es la burocracia la que no le da viabilidad a las ordenanzas.

“Por ejemplo, yo he trabajado en una ordenanza que propone que en las sesiones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) se permita la participación de un integrante de las rondas campesinas y de un consejero, pero aún no ha sido aprobada, está en comisión”, alegó.