Durante el 2025, el Proyecto Especial Chavimochic recuperó 95.37 hectáreas de terrenos de propiedad estatal ocupados ilegalmente.

Este importante resultado corresponde a 11 intervenciones de recuperación extrajudicial, ejecutadas con éxito en zonas estratégicas del ámbito de influencia del proyecto.

“Seguiremos actuando con firmeza frente a cualquier intento de invasión. Tenemos el encargo del Gobierno Regional de La Libertad de asumir de manera oportuna la defensa de los terrenos del Proyecto Especial Chavimochic”, precisó Jhon Cabrera Carlos, gerente de Chavimochic.

Agregó que las acciones evidencian el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y respuesta inmediata frente a invasiones, lo que garantiza la protección de las tierras destinadas a la irrigación y al crecimiento económico de La Libertad.

Las recuperaciones se desarrollaron en distintos puntos del territorio, incluyendo predios ubicados en Virú, Chao, Laredo, Huanchaco, Salaverry y Puerto Malabrigo.

La intervención de mayor envergadura se ejecutó en el sector “El Carmelo”, en Virú, donde se recuperaron 41.3 hectáreas, consolidándose como el operativo más significativo del año por su impacto territorial y su relevancia para la defensa de la irrigación liberteña.

Durante los operativos se identificaron viviendas rústicas, chozas improvisadas, surcos de siembra, cercos metálicos y de madera, motobombas y estructuras agrícolas informales, procediéndose al retiro de los invasores, desmontaje de instalaciones y liberación total de los predios, devolviéndolos a su condición operativa original.