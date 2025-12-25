La Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de La Libertad y el Ministerio Público incautaron un centenar de panetones que no tenían registro sanitario y se vendían por fiestas navideñas en panaderías de la provincia de Trujillo.

Una de las intervenciones se dio en la panadería D Lola, en donde se decomisaron estos productos “por no contar con registro sanitario, número de lote, fecha de producción, vencimiento ni programa de higiene”.

También llegaron hasta el local Mary del distrito de La Esperanza. Ese local fue cerrado por incumplir las condiciones de limpieza y salubridad.

“En total, se incautaron más de 100 panetones sin registro sanitario, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento de Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas”, informó la Gerencia de Salud de La Libertad.