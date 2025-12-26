Martín Camacho Paz renunció hace algunas semanas a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) para dedicarse de lleno a su candidatura al cargo de diputado por Alianza para el Progreso (APP) en las Elecciones Generales de 2026. Sin embargo, tendrá que detener por algún momento sus actividades proselitistas para responder a la justicia.

Ocurre que mediante Carpeta Fiscal N°6172-2025, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo dispuso iniciar una investigación preliminar por el pazo de 70 días contra el exfuncionario apepista por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.

EL CASO

La denuncia la interpuso el ciudadano Javier Carrión Ojeda, el pasado 25 de setiembre, debido al supuesto funcionamiento informal de la I.E.P. Hosanna, situada en la urbanización La Noria, en Trujillo.

De acuerdo con lo señalado por el denunciante, dicho centro educativo brinda servicios de educación básica regular sin contar con autorización de funcionamiento. Es más, estaría compartiendo los códigos modulares (identificador único) asignados a otras instituciones educativas.

Según Javier Carrión, esto sucedió cuando Martín Camacho se desempeñaba como titular de la Grell y, a pesar de tener conocimiento de los hechos, no adoptó medidas correctivas e incumplió de esta manera sus deberes funcionales de fiscalización y suspensión.

Y es que Martín Camacho tampoco habría valorado el Oficio N°001107-2025, mediante el cual el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) 4, Jorge Asmat le recomienda iniciar un proceso de revocatoria de autorización de apertura de funcionamiento de dicha institución educativa.

El documento del director de la Ugel 4 se sustenta en el Informe Técnico N°000001-2025, emitido por el abogado Moisés Oblitas, responsable de la Comisión Especial de Procedimiento Administrativo Sancionador de las II.EE Privadas, que recomienda la revocatoria de funcionamiento del colegio Hosanna.

CITA

Martín Camacho ha sido citado a brindar sus declaraciones sobre estos hechos para el 9 de enero de 2026.

Ese mismo día tendrá que conectarse de forma virtual el director de la Ugel 4.

El Ministerio Público ha solicitado a la Grell remitir copias del expediente de este caso, a fin de que pueda determinar qué acciones tomaron tras las recomendaciones técnicas que le hicieron.

Correo trató de obtener la versión de Martín Camacho, pero no respondió las llamadas.