Preocupados. Así se encuentran los vecinos del territorio vecinal Mampuesto, pues han denunciado que la maquinaria del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) dejó de recoger la basura de varias calles y como efecto de ello han empezado a formarse cúmulos de residuos sólidos y desperdicios en la vía pública.

Gerardo Reyes Torres, exalcalde vecinal de Mampuesto, dijo que esta situación se torna cada vez más peligrosa, pues debido al incremento de la temperatura durante el día esos montículos de basura se convierten en focos infecciosos que ponen en alto riesgo a los moradores.

Señaló que los camiones compactadores del Segat dejaron de pasar por las calles Los Laureles, 21 de Octubre, Amauta, Canal Mochica y Los Geranios, así como por la avenida Villarreal. “Me dirijo al señor alcalde de Trujillo, Mario Reyna, para pedirle que no espere que los vecinos se enfermen para recién ordenar que el Segat haga su trabajo”, enfatizó Gerardo Reyes.