Delincuentes vaciaron el mineral aurífero sin procesar que transportaba un camión y abandonaron la unidad en la Panamericana Norte, en la jurisdicción de Ascope.

El vehículo había sido robado la noche del martes en el kilómetro 16 de la carretera de penetración a la sierra liberteña. Según informó la Policía, delincuentes armados que iban en camionetas interceptaron la carga y amordazaron al conductor y a su ayudante. Luego fugaron llevándose el mineral, valorizado en más de S/ 300 mil.

La noche del 24 de diciembre, el camión, de placa de rodaje T9F-821, fue ubicado a un costado de la Panamericana Norte, a la altura del ingreso a la localidad de Chiquitoy, en el distrito de Santiago de Cao, Ascope.

La Policía inició las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de este robo.