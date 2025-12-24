Momentos de angustia y desesperación vivió el conductor de un tráiler identificado como Juan Vaca Villalobos (37), cuando delincuentes armados lo asaltaron y se robaron el vehículo que estaba cargado con mineral aurífero.

Según el agraviado, el atraco ocurrió a las 11 de la noche del último martes, en circunstancias que se desplazaba por la avenida Industrial, cerca al restaurante Don Isaac, en el distrito de Laredo.

Fueron dos autos los que le cerraron el paso y luego hombres armados que descendieron de los vehículos le obligaron a apagar el motor del tráiler. Posteriormente lo ataron de pies y manos y se lo llevaron hasta unas chacras donde lo dejaron abandonado.

Los maleantes se llevaron el tráiler de placa de rodaje T9F-821 con la carga que traía desde la provincia de Pataz. Con mucho esfuerzo Juan Vaca logró desatarse y acudió a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) donde realizó la denuncia correspondiente.