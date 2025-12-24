Un plan de contingencia ejecuta el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), considerando que el incremento del movimiento comercial en la ciudad en estas fiestas y el crecimiento poblacional llegan incluso a duplicar la cantidad de residuos que se deben retirar de las calles durante estas fiestas de navidad y fin de año.

Estos factores influyen en el incremento de la generación de basura y el Segat debe redoblar sus esfuerzos y trabajar incansablemente para recuperar los espacios públicos, evitando la generación de focos infecciosos y preservando la salud pública, dijo el gerente general Roberto Portilla Lezcano.

Durante estos días de mayor afluencia en mercados, tiendas y malls, la situación se agrava con la invasión de negocios informales y ambulatorios que obstruyen no solo el libre tránsito de conductores y peatones con las estructuras que colocan en las vías, sino que impiden el ingreso de camiones de recolección.

Esto hace que en muchos casos las calles queden con componentes orgánicos e inorgánicos expuestos y dispersos en el pavimento, lo que representa una amenaza al bienestar de las familias.

A los vendedores estacionarios y al paso se suma la falta de formalización, el incumplimiento de normas ediles y la omisión del pago de arbitrio, lo que se refleja en un grave problema para la ciudad.

Los auxiliares encargados del recojo de los desechos deben lidiar con la convulsión ambiental que implica el uso de mayor tiempo y recursos operativos para atender este servicio esencial.

El personal del Segat está redoblando esfuerzos para evitar que los puntos críticos se incrementen en la ciudad e invoca a los moradores a sacar sus residuos en el horario del paso de las compactadoras o segregar en los contenedores teniendo en cuenta que son exclusivamente para residuos sólidos municipales y no para el arrojo de desmonte, como se ha venido viendo en las últimas semanas.

Se exhorta a la población a separar lo reaprovechable de lo desechable e invita a las instituciones competentes a asumir acciones inmediatas para prevenir daños o tragedias en estas fechas debido a la presencia de segregadores clandestinos.

El subgerente de Limpieza Pública del Segat, Henry Marín Terrones, dijo que normalmente se recoge cada día poco más de 300 toneladas de residuos sólidos en la ciudad, pero que durante este mes y principalmente en los días cercanos a la navidad y año nuevo la cifra crece notoriamente llegando incluso a duplicarse.

Esto se incrementa principalmente alrededor de centros comerciales y en los 36 mercados que tiene Trujillo, así como en algunas calles y avenidas como Sinchi Roca, Eguren, España, Los Incas, o Gamarra, entre otras, donde incluso hay problemas para el paso de las compactadoras, por lo que se debe atender con vehículos menores.

Precisó que en esta coyuntura y como parte del plan de contingencia se han incrementado servicios adicionales en los tres turnos para dar cobertura al servicio de limpieza pública aún hasta la primera o segunda semana del año entrante.