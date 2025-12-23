Luego de conocerse que la Subprefectura no daría el permiso para que la verbena por el 205 aniversario de la Independencia de Trujillo se desarrolle en la plaza mayor de la ciudad, el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez, indicó que el evento se realizará finalmente este lunes 29 de diciembre, desde las 2 p.m., en el complejo Mansiche y “será un espectáculo para todas las sangres”.

Espectáculo

“‘Trujillo 29 Live, Música y Libertad en Vivo’ tiene asegurada la presentación de las orquestas Armonía 10 y Amaya Hermanos. Este será un espectáculo para disfrutar en familia. La seguridad está garantizada y no se venderá licor”, aseveró el burgomaestre.

La autoridad edil agregó que “estamos con las conversaciones muy avanzadas para que se sume a la cartelera Daniela Darcourt y Orquesta”. “Yo diría que estamos en un 80% de probabilidades de que venga. Solo falta ajustar algunos pequeños detalles para confirmar su presentación”, señaló.

Durante el “Trujillo 29 Live, Música y Libertad en Vivo” también se presentarán tunas universitarias, grupos de rock y de música criolla, danzas folklóricas, orquesta locales y bandas de música.

“Será un espectáculo musical variado para todos los gustos, para todas las sangres. No será solo de cumbia, habrá música de todos los ritmos”, enfatizó Reyna.

Sobre las posturas contrarias a él que recibió de parte algunas autoridades ante la posibilidad de desarrollar el evento en la Plaza Mayor de Trujillo, el alcalde no quiso entrar en más polémicas. “No estamos para discutir con nadie. Si no se puede hacer en la plaza de armas, nos vamos al complejo Mansiche”, comentó.

En esa línea, Reyna aseguró también que durante el ‘Trujillo 29 Live, Música y Libertad en Vivo’ no se venderá licor y que el orden y la seguridad están garantizados “para conmemorar que en Trujillo se dio el primer grito de libertad en el Perú del yugo español” “¿Cómo no celebrar este acontecimiento con la población?”, añadió.