Los alrededores del mercado Zonal Palermo de Trujillo, exMayorista, es una bomba de tiempo. Comerciantes ambulantes instalaron infraestructuras en las pistas y veredas de las calles Sinchi Roca y Francisco de Zela y, para alumbrarse por las noches, realizaron conexiones eléctricas clandestinas, lo que es un verdadero peligro porque podría originar incendios.

Redada edil

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo encabezó un operativo la madrugada de ayer en esos lugares. Tras inspeccionar los puestos informales detalló que evidenció “riesgos por obstrucción de vías, instalaciones eléctricas precarias y clandestinas, además de riesgos sanitarios por acumulación de basura”.

La subgerente de Operaciones de Fiscalización, Ana Vásquez, confirmó que algunos puestos del mercado Zonal Palermo abastecerían de energía eléctrica a los ambulantes, lo que está prohibido.

Agregó que ya han notificado al Servicio de Administración de Inmuebles de Trujillo (Saimt), que tiene a cargo ese centro de abastos, para que tome cartas en el asunto. “El mercado está colaborando con los ambulantes, dando luz a los puestos de manera clandestina. Esto es un riesgo inminente, no descarto que pueda haber algún tipo de desgracia por estas conexiones clandestinas que han instalado. Además, por fiestas, los niños salen a jugar con cohetes y en cualquier momento pueden incendiarse estos puestos ambulantes”, dijo.

La funcionaria también confirmó que durante el operativo se liberó las veredas ocupadas por los ilegales. Como se recuerda, el municipio permitió que los ambulantes instalen sus puestos en una parte de la pista, dejando el pase para vehículos. Sin embargo, los comerciantes hacen caso omiso a esta disposición y cierran toda la vía.