Una joven de 22 años resultó gravemente herida tras el incendio provocado por una banda de extorsionadores en el local de una inmobiliaria que se sitúa en el centro poblado El Milagro, entres los límites de los distritos de Huanchaco (Trujillo) y Chicama (Ascope). Este ataque se registró la tarde del último sábado, según denunció la madre de la agraviada.

Así sucedió

El atentado ocurrió cuando la mujer estaba al interior del predio. Ahí llegaron unos desconocidos y le prendieron fuego. Las llamas terminaron alcanzando a Melany Lino Cruz, quien sufrió quemaduras de tercer grado. Ella fue trasladada de emergencia hasta el Hospital Alta Complejidad Virgen de La Puerta de La Esperanza, pero luego la derivaron al Regional Docente de Trujillo. Su estado es crítico.

“El sábado estaba en mi casa, atendiendo a mis hijos, y llegan a tocar la puerta y me dicen si soy la mamá de Melany. Me dijeron que ocurrió un accidente, que han tratado de quemar la oficina y que Melany está afectada. Me fui al Alta Complejidad, encontré a su jefa y me dijo que Melany estaba quemada. Me siento impotente y pido justicia para mi hija”, indicó Laura Cruz, madre de la joven, en declaraciones para Sol TV Noticias.

Agregó que los malhechores ya habían intentado quemar el local el último jueves, pero no lograron su cometido. Todo fue registrado por una cámara de seguridad.

Grave

Lino Cruz se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional. Cualquier apoyo pueden hacerlo al número 902283014 (Yape de Laura Cruz).

“El doctor me dijo que el grado de mi hija era riesgoso. Acá los médicos no me dan esperanza. Mi hija está en UCI. Los análisis que mandaron a sacar arrojó que es grave la quemadura, comprometió arterias, venas y esto dificulta la mejoría de mi niña”, puntualizó.