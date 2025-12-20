Herido de bala terminó el conductor del miniván de la empresa de transportes Vía Norte Express, cuando detuvo el vehículo en un grifo que se sitúa a la salida del centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, para abastecerse de combustible.

Según los testigos, los delincuentes, que estaban a bordo de una motocicleta, abrieron fuego directamente contra el chofer de la unidad que cubre la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, luego huyeron con rumbo desconocido. Tras el incidente, el agraviado fue auxiliado y llevado hasta un hospital para que reciba la atención médica.

El personal de la Policía se desplazó hasta la zona del ataque y así realizar las pesquisas correspondientes. Este hecho generó alarma entre los pasajeros que se llevaron tremendo susto.