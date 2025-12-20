Herido de bala terminó el conductor del miniván de la empresa de transportes Vía Norte Express, cuando detuvo el vehículo en un grifo que se sitúa a la salida del centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, para abastecerse de combustible.
- VER MÁS: La Libertad: Chicama decreta 5 días de duelo por asesinato de regidora en chocolatada navideña
Según los testigos, los delincuentes, que estaban a bordo de una motocicleta, abrieron fuego directamente contra el chofer de la unidad que cubre la ruta Trujillo-Paiján y viceversa, luego huyeron con rumbo desconocido. Tras el incidente, el agraviado fue auxiliado y llevado hasta un hospital para que reciba la atención médica.
El personal de la Policía se desplazó hasta la zona del ataque y así realizar las pesquisas correspondientes. Este hecho generó alarma entre los pasajeros que se llevaron tremendo susto.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Advierten que Canadá podría liquidar el convenio con el Perú para ejecutar Chavimochic
- La Libertad: Obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic en riesgo por falta de dinero
- La Libertad: Vehículos de los bomberos no tienen ni placas
- La Libertad: Advierten que ampliar el Reinfo generará violencia
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- La Libertad: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo
- Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato
- Noa Díaz, dirigente del Sitrell: “Entregar mobiliario usado es algo que siempre hacen”
- Trujillo: Estudiaron en el piso porque les quitaron mobiliario
- Colegios profesionales revisarán expedientes técnicos del Gobierno Regional de La Libertad
- Trujillo: Plantean multar a vecinos que dañan contenedores