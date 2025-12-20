El distrito de Chicama, en la provincia de Ascope, región La Libertad, decretó cinco días de duelo tras el asesinato de la regidora Elena Rojas durante una chocolatada navideña. Asimismo, el Concejo Municipal aprobó también entregar S/2.000 a las personas heridaLs, mayoritariamente menores de edad.​

La medida busca honrar a la víctima y apoyar a los afectados por el violento ataque perpetrado en la zona.​

El alcalde distrital, Edilberto Bada, confirmó que los fondos previstos para el aniversario político de Chicama se destinarán a brindar apoyo humanitario inmediato a los heridos.

“Parte de esos fondos lo vamos a destinar a este apoyo humanitario que necesitan nuestros niños y adolescentes caídos en este vandalismo”, explicó a RPP Noticias.​

Por otro lado, el Concejo Municipal resolvió asignar recursos económicos a los afectados y acompañar a la familia de la regidora en los gastos fúnebres.​

Isabel Gallardo Vigo, concejal y representante de la comunidad de Sauzal, manifestó que el ataque resultó doloroso e indignante para los habitantes.

“Unas horas antes estábamos acá sentados compartiendo de una sesión ordinaria”, declaró.

El funcionario lamentó que menores que asistían por un juguete terminaran lesionados y exigió que “la justicia se debe de cumplir y deben pagar los culpables”.​