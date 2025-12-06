Rogger Ruiz Díaz, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, informó ayer que para evitar presuntos hechos de corrupción y velar que la gestión se desarrolle de la manera más transparente posible se implementará una serie de medidas en los siguientes días.

“Vamos a implementar el ISO anticorrupción (ISO 37001) que nos permite establecer estándares de procedimientos para garantizar transparencia y reducir los riesgos que se pueden dar en el proceso de ejecución de una obra. Para ello vamos a contratar a una consultora que trabajará desde el 2026”, manifestó.

De la misma manera, indicó que de ahora en adelante la sociedad civil participará en la revisión de los expedientes técnicos de las obras. “Es decir, los colegios profesionales vigilarán los procedimientos para que todo vaya de la mejor manera. Ellos podrán hacer observaciones si detectan alguna inconsistencia”, acotó.

Otra decisión que se ha tomado es la evaluación del personal que labora en la gerencia de Contrataciones. Esto, para minimizar todo riesgo que ponga en duda el proceso regular de la licitación y ejecución de una obra.