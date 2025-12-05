Aníbal Morillo Arqueros, exgerente regional de Salud de La Libertad, debe estar pasando sus horas más oscuras. Ayer el Poder Judicial dictó contra él 18 meses de prisión preventiva tras vincularlo a la red de corrupción de Frigoinca, una empresa que ganó contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma, ahora llamado Wasi Mikuna.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Aníbal Morillo incurrió en la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado. Él habría recibido más de S/ 60 mil entre marzo y agosto de 2024, a cambio de emitir informes favorables a Frigoinca.

El fiscal que sustentó la denuncia, Reynaldo Abia Arrieta, del Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, indicó que la medida busca asegurar la efectividad de la investigación y evitar posibles riesgos de obstaculización o fuga.

GRAVE

El representante del Ministerio Público indicó que los elementos presentados acreditan graves indicios de corrupción, riesgo de obstaculización de la investigación y la existencia de una presunta red que habría favorecido irregularmente a la empresa proveedora de conservas Frigoinca.

Distinta suerte fue la que corrió Milton Broca Alcántara, proveedor del Gore La Libertad, quien habría sido el nexo para concretar los pagos irregulares. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva, pero el Poder Judicial resolvió otorgar comparecencia con restricciones. La decisión será apelada.

INCIERTO

Óscar Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial César Acuña, también está vinculado a este caso y es investigado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. No obstante, al cierre de esta nota su situación legal era incierta. Actualmente está prófugo de la justicia.