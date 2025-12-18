Edilberto Ñique Alarcón, exgerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), no se mostró tan optimista con la posibilidad de que en enero del próximo año se liciten las obras de la III Etapa (saldo de las obras de la presa Rafael Quevedo —antes conocida como Palo Redondo— y la tercera línea del sifón Virú).

VER MÁS: Rechazan festival de cumbia en Plaza Mayor de Trujillo

Recordó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto de S/ 944,600,826, pero solo se han asignado a la fecha S/ 132,662.887.

ALTO RIESGO

“Esa cantidad de dinero no es suficiente para cumplir los compromisos que se tiene tras firmarse el convenio Gobierno a Gobierno con Canadá. Ante esas limitaciones financieras, lo que puede suceder, aunque deseamos que no ocurra, es que Canadá plantee la liquidación de ese convenio, lo que originaría nuevamente la paralización de las obras de la III Etapa. Esa es una gran preocupación que se tiene y hay que ponerle bastante atención”, alertó.

En ese sentido, Edilberto Ñique propuso que todas las instituciones relacionadas con la agricultura y la sociedad civil organizada como la Cámara de Comercio de La Libertad e, incluso, universidades se unan para hacer un solo frente y presionar más fuerte al MEF, a fin de que cumpla con lo solicitado por el Midagri y así poder garantizar la continuidad de las obras.

NO CUMPLEN

Edilberto Ñique lamentó que las declaraciones políticas que se hicieron desde el 2016 por los gobernantes de turno no se hayan cumplido.

“Recuerdo que acá vino Pedro Castillo (expresidente del Perú) y se le explicó con una maqueta bastante ilustrativa lo que era el PECh y reconoció que no tenían una información real de lo que significa este proyecto y se le dijo que por cada año de paralización de las obras de la III Etapa el Perú perdía $ 2 mil millones al año. Entonces, dijeron que el proyecto iba sí o sí, pero eso no ha sucedido”, enfatizó.

El exgerente del PECh cuestionó que el Ejecutivo no muestre voluntad en acelerar y asegurar la continuidad de los trabajos en esta megaobra hidráulica y a pesar de que hay un convenio internacional no proceda con celeridad.

“Se ha jugado con la expectativa de muchas personas, incluso se ha dado una alta migración por el ofrecimiento de 150 mil puestos de trabajo permanentes que se habían indicado. Nos ha defraudado la actitud del Estado en relación a Chavimochic. Hay un convenio internacional que tiene que cumplirse, pues Canadá puede tomar esto como una burla”, acotó.