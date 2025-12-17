El estado de emergencia no ha podido frenar la ola de violencia que sacude a la provincia de Virú. Esta vez, sicarios asesinaron a balazos a un repartidor de gas cuando retornaba a su centro de labores luego de entregar un pedido.

Así fue

Este nuevo hecho de sangre ocurrió la tarde del martes en el sector Frontón Alto del centro poblador Santa Elena. De acuerdo a testigos, la víctima, identificada como William Saavedra, manejaba su moto carguera cuando fue interceptado por dos delincuentes.

El trabajador esquivó a los maleantes y aceleró su vehículo hasta llegar a un pasaje, en donde bajó e intentó ingresar a una vivienda. Sin embargo, los sicarios lo alcanzaron y le dispararon cuatro tiros, lo que le ocasionó su muerte instantánea.

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría Víctor Raúl, quienes iniciaron las diligencias para dar con los autores de este crimen. Los efectivos interrogaron a vecinos y recabaron imágenes de cámaras de seguridad que habrían captado la huida de los asesinos.

También remolcaron el vehículo de la víctima, que tenía los balones de gas que debía entregar.

Vecinos del sector Frontón Alto mostraron su indignación por los constantes hechos de violencia que ocurren en esa zona. Hay que indicar que los crímenes continúan a pesar de que la provincia de Virú se encuentra en estado de emergencia desde julio de 2024.

En cifras

La Libertad ya suma 266 asesinatos en lo que va del año. La provincia de Virú es la tercera en registrar más muertes violentas este 2025, con 41 homicidios.

Encabezan la lista de defunciones a manos del hampa las provincias de Trujillo, con 93 crímenes, y Pataz, con 49 muertes.

Los demás hechos de sangre se registraron en Pacasmayo (20 homicidios), Chepén (19), Ascope (18), Gran Chimú (9), Otuzco (7), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (3) y Julcán (2).