La mañana de este martes 16 de diciembre, un joven identificado como Sebastián Ricardo Cabeza Castañeda, de 23 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza.

El ataque ocurrió cuando Cabeza Castañeda salía de un gimnasio, situado en la avenida Antenor Orrego, en Trujillo, en compañía de su pareja, y se aprestaba a abordar su vehículo. De pronto, apareció un sicario que le disparó en una oportunidad y directo en la cabeza.

Tras el atentado, el joven cayó en medio de la pista y ante los gritos de su acompañante que buscaba que la ayuden a llevarlo hasta un nosocomio. Si bien lo trasladaron de emergencia a un hospital cercano, la víctima falleció tras unos minutos.

Cabe mencionar que, las cámaras de seguridad captaron al agresor esperando en la berma de enfrente del carro de la víctima. La rapidez del incidente sorprendió a los transeúntes de la mencionada jurisdicción. Asimismo, los detectives ya analizan las imágenes de las grabaciones de las cámaras para poder atrapar al malhechor.