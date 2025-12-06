Charles Paredes Mendoza, secretario general del Sindicato de trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), se mostró en contra de que se retiren los contenedores de basura de la ciudad, tal como lo ha anunciado el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez.

Según el burgomaestre, mantener estos recipientes instalados en diferentes puntos de la ciudad genera sobrecostos y recarga el trabajo al personal del Segat, pues tienen que retirar el contenido varias veces al día, por el mal accionar de los vecinos que no respetan los horarios establecidos.

LA PROPUESTA

En ese sentido, Paredes dijo que no es la mejor idea retirar los contenedores, pues son necesarios y la ciudadanía lo requiere y los reclama.

“Lo que se tiene que hacer es iniciar una campaña para educar sobre horarios para sacar la basura de las casas, además del correcto uso de los contenedores y la separación de los residuos que deben ser vertidos en ese recipiente”, manifestó.

El dirigente dijo que si después de esto los vecinos siguen haciendo mal uso de los contenedores y arrojan basura en la calle se debe aplicar la multa correspondiente.

Ahora bien, la Ordenanza Municipal N° 017-2021-MPT precisa que la multa por arrojar basura en la calle en un horario no establecido es el 25% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale a S/ 1,100.

“Esta misma sanción se se debe aplicar a quienes arrojen desmonte, basura u otros desperdicios en la vía pública en horarios no autorizados por el Segat”, indicó el dirigente sindical.

NO CUIDAN

Charles Paredes denunció que hay malos vecinos y hasta dueños de restaurantes que arrojan líquidos, desperdicio de comida y hasta desmonte en los contenedores.

”A esos malos vecinos se les tiene que multar. Yo creo que el alcalde tiene que evaluar bien si va a retirar los contenedores, pues no es lo mejor, porque hay ciudadanos que sí respetan los horarios y arrojan al recipiente la cantidad suficiente para no dañarlo. Por eso hay que capacitar al resto de personas y si no entienden entonces se les tiene que aplicar la multa correspondiente”, insistió.

De la misma manera, el dirigente comentó que el alcalde Mario Reyna debe informar mediante campañas la manera correcta de usar los contenedores soterrados (bajo tierra), porque los vecinos no lo están usando y en la mayoría de los casos es porque no saben cómo hacerlo.