El regidor provincial de Trujillo Luis Gonzáles criticó el anuncio de la municipalidad de retirar los más de mil contenedores de polietileno instalados en la ciudad, aduciendo que generan sobrecostos porque los vecinos botan sus residuos a cualquier hora del día. Cada uno de los recipientes que ahora podrían ser guardados en depósitos tienen un costo superior a los S/ 900.

A debate

A fines de octubre último, la comuna recibió un lote de 300 contenedores de 1,100 litros de capacidad para que el Servicio de Gestión Ambiental (Segat) los instale en puntos críticos. Ahora, la actual gestión indicó que los recipientes instalados en la ciudad estarían generando “sobrecostos al retirar su contenido”, debido a que “debe hacerse varias veces al día por el mal accionar de vecinos que sacan sus residuos en diversas horas del día, arrojando, además, en su interior desmonte de construcciones y residuos industriales”.

“No es justo que el Segat tenga que pasar dos, tres o cuatro veces al día por el mismo (lugar). Ese es un sobrecosto que no estaba previsto. Me parece que por ahora se tendría que evaluar un retiro de manera progresiva. Esto es algo que también se verá con los nuevos alcaldes vecinales”, indicó el burgomaestre Mario Reyna.

Este anuncio fue cuestionado por Luis Gonzáles, quien dijo que en las principales ciudades del mundo existen este tipo de recipientes para almacenar los desperdicios de la ciudad.

“Estoy en contra de eso, no hay ninguna ciudad moderna en el mundo que no tenga contenedores debidamente distribuidos. En las ciudades de Europa, que tienen gran cantidad de turismo, ves en cada esquina los contenedores. Yo creo que aquí se trata de un tema de ineficiencia, porque los camiones recolectores de basura deben pasar a determinada hora, deben insistir, avisar a la gente, eso se hace en Cajamarca, en Chimbote y por qué no se hace en Trujillo”, afirmó.

El regidor agregó que el retiro de estos recipientes originaría más esfuerzos para los trabajadores del Segat, quienes ahora tendrían que recoger los desperdicios casa por casa.

Además, dijo que lo que se debería hacer son campañas para que los vecinos saquen sus desperdicios a determinada hora del día, y no se ensucie la ciudad.

“Se tiene que hacer una campaña educativa, pero nada de eso se ha hecho”, afirmó.

Hay que indicar que la instalación de contenedores inició en la gestión del exalcalde Arturo Fernández. Tras su vacancia, la administración de Mario Reyna continúo usando estos equipos y dispuso la compra más recipientes.