Noa Díaz Uriarte, secretaria general del Sindicato de Trabajadores en la Educación La Libertad (Sitrell), aseguró ayer que el déficit de mobiliario se presenta en la totalidad de colegios públicos de la región La Libertad y que el tratar de solucionar el problema con sillas y carpetas recicladas de otros centros educativos es una práctica recurrente para salvar la situación. Esto, debido a que la autoridad competente no ha tenido la capacidad de solucionar este problema.

“Eso lo han hecho siempre. Por ejemplo, cuando a un colegio le dan sillas y mesas nuevas, el mobiliario viejo y usado pasa a otra institución educativa. La autoridad lo ha manejado así todo este tiempo. Es triste lo que sucede en el colegio San Juan y otros centros educativos”, cuestionó.

En efecto, la dirigente dijo que el problema no solo lo afronta el colegio emblemático San Juan, que ante la falta de mobiliario le han entregado carpetas recicladas de otro colegio.

“En el colegio Gustavo Ríes, donde yo trabajo, no se encuentra ninguna carpeta nueva. Todos los años el director tiene que acomodar las carpetas, parcharlas, y con el riesgo de que los clavos queden expuestos y lastimen a los estudiantes. No es una realidad de hoy, los maestros siempre hemos reclamado, pero nunca nos hacen caso”, enfatizó.

QUE DEMUESTRE

Noa Díaz señaló que el exgobernador de La Libertad César Acuña Peralta, quien se “jacta de tener una universidad y que le importan los niños y estudiantes”, no hizo nada por mejorar el mobiliario ni la infraestructura de los colegios.

“La gobernadora Joana Cabrera es la continuidad de esta gestión”, afirmó.

También calificó como deficiente el trabajo realizado por el exgerente regional de Educación Martín Camacho Paz, porque el problema del falta de mobiliario se presenta en colegios emblemáticos de la costa y en otras provincias, sobre todo en el ande.

SALUD

La dirigente comentó que otro gran problema en los colegios públicos son los servicios higiénicos, pues en la mayoría no hay agua de manera permanente y eso pone en riesgo la salud de muchos estudiantes. “Lamentablemente a estos centros educativos acuden los hijos de familias pobres, porque los políticos y funcionarios envían a sus hijos a instituciones educativas privadas donde la situación es distinta”, resaltó.