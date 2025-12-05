Indignación. Rafael Fernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) del colegio emblemático San Juan, en Trujillo, lamentó ayer que la gobernadora del Gobierno Regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, haya decidido que para tratar de solucionar el problema de falta de mobiliario en el plantel se tenga que “reciclar” sillas y mesas de otro centro educativo.

“Tenemos que adecuarnos a nuestras circunstancias y a nuestra realidad. Se trata de carpetas que están en desuso del colegio Alberto Alva Ascurra, pero con una limpieza o algo así podemos emplearlas y eso es lo que vamos a hacer. Es lamentable estar reciclando; es decir, nos van a dar reciclaje. De la chatarra estamos sacando lo mejor que se pueda”, enfatizó.

DURO

El dirigente calificó esta situación como una “vergüenza”. “No es que yo me crea mucho ni tampoco quiero ser ostentoso, pero esto es una muestra de la incapacidad del gobierno. Yo no permitiría esto, porque lo que es para uno tiene que ser para cada quien. Los alumnos del colegio San Juan no merecen esto”, indicó.

No obstante, ante la necesidad de contar con el mobiliario, el personal de servicios del colegio San Juan ya acudió al centro educativo Alberto Alva Ascurra para buscar las carpetas en mejor estado y seleccionarlas.

“Se han seleccionado sesenta mesas y sesenta sillas. Su estado no es el mejor, pero no tenemos otra opción. Ahora estamos viendo el tema del transporte”, agregó Rafael Fernández.

El primero de diciembre, debido a la falta de carpetas, algunos alumnos del colegio San Juan tuvieron que recibir clases sentados en el piso.

Ante ello, la gobernadora Joana Cabrera cuestionó por qué fotografiaron a los alumnos en esas circunstancias, lejos de enfocar el problema de fondo.

“Esa es una preocupación sin sentido. Ella sabía lo que estaba pasando en el colegio y ofreció una solución siempre esbozando una sonrisa, porque ella parece que vive en el mundo de la sonrisa. ¿Y cuál es la solución que nos ha dado? Pues nos han dicho: vayan y reciclen”, lamentó.

TODO UN LÍO

El problema de la falta de mobiliario en el colegio San Juan se creyó que tendría solución el pasado 15 de octubre, cuando el Gobierno Regional (Gore) de La Libertad dispuso que le entreguen 282 mesas y 675 sillas de madera.

Con alegría los directivos del colegio y los padres de familia distribuyeron las carpetas en diferentes aulas y las empezaron a usar. Sin embargo, días después alegaron que se trató de una “tergiversación de la información”, pues el mobiliario no fue cedido, sino encargado en su almacén. Entonces, el Gore pidió que devuelvan las sillas y mesas.

En un primer momento los padres de familia se negaron a devolver el mobiliario, pero les advirtieron que podrían incurrir en tema legal, ya que realmente las sillas y mesas no estaban destinadas para el colegio San Juan. “Con está situación están afectando psicológicamente a los alumnos”, acotó Rafael Fernández.