Sicarios asesinaron de ocho balazos a un hombre de 46 años cuando se encontraba a bordo de su moderna camioneta en el distrito de La Esperanza, en la provincia liberteña de Trujillo.

El caso

Este accionar delictivo se registró al promediar las 6:30 de la mañana, cuando Marcos Abel Azañero Díaz había salido de su vivienda y se dirigía a una cochera que se sitúa en la intersección de las calles Huamachiri y Cahuide, en el sector Santa Verónica. Luego, cuando salía en su vehículo fue sorprendido por sus atacantes que le dispararon. Producto de este atentado, Azañero Díaz trató de escapar, pero terminó chocando contra una bodega de la zona. Los criminales le dispararon hasta en ocho ocasiones, cuatro de ellos le impactaron en la cabeza.

La víctima vivía en la zona y sus familiares al escuchar el sonido de los proyectiles salieron a observar lo que había sucedido y se percataron que se trataba del empresario. Su mamá protagonizó dolorosas escenas de dolor.

Asimismo, el cuerpo de Marcos Azañero quedó recostado en el asiento. Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría Jeursalén-Wichanzao y de la Policía del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), cuyos agentes quedaron a cargo de las pesquisas correspondientes.