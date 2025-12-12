Las estrategias desplegadas por las autoridades para tratar de contener la ola de inseguridad que golpea a la región La Libertad no están dando los resultados esperados. En lo que va del año se han perpetrado 262 asesinatos, de los cuales 91 se han registrado en la provincia de Trujillo. Esto, a pesar de que el Ejecutivo decretó desde el 20 de noviembre la prórroga por 60 días del estado de emergencia por inseguridad, precisamente, para frenar la escalada criminal.

La evidencia de que el estado de excepción no es efectivo, es que desde que el 20 de noviembre se han cometido (en menos de 48 horas) cuatro asesinatos a balazos en Trujillo y otros cinco homicidios en otras provincias de La Libertad.

AVANCE DEL CRIMEN

En efecto, la madrugada del 8 de noviembre, un adolescente de 17 años murió tras ser atacado a balazos por sicarios en el sector Nuevo Jerusalén, en el distrito de La Esperanza. Horas después, un hombre que fue identificado como Miguel Chávez Vásquez (41) fue acribillado mientras realizaba compras en el mercado La Hermelinda.

El día siguiente, a las 7 de la noche, en el barrio 6 del distrito de Alto Trujillo, criminales acabaron con la vida de Huger Cayetano Ventura (42), cuando se encontraba dentro de su vehículo. Una hora y media más tarde, en el distrito de Florencia de Mora, un sicario mató a balazos a Alberto Miguel Coronel (62) y dejó al borde de la muerte a su hijo Yobel Miguel Asto (26).

Ahora bien, desde el 20 de noviembre también se registraron homicidios en otras provincias de la región: el 28 asesinaron a José Olaya Dioses, en Pataz, y el 1 de diciembre acabaron con la vida de Miguel Lulichac Correa (53), en Ascope.

El 4 de diciembre, sicarios mataron a Jhony Castañeda Palacios (34), en Chepén. Un día más tarde, delincuentes asesinaron al periodista Fernando Núñez Guevara, en Pacasmayo. El 9 del mismo mes, criminales llegaron hasta la casa de Gary Díaz Martínez, en Ascope, y lo mataron de varios disparos.

El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, informó que se ha solicitado que las provincias de Chepén y Ascope sean declaradas en estado de emergencia debido a la ola de violencia que sacude a ambas jurisdicciones; sin embargo, a la luz de los hechos es probable que eso no detenga el avance de la ola criminal.

INFORME

María Olórtegui Risco, jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, informó que ha cursado el oficio N° 1771-2025, al general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, para que informe de manera detallada las estrategias que se están desplegando y los resultados obtenidos para hacer frente a la delincuencia.

“Es una preocupación para nosotros, porque en menos de 48 horas se han cometido cuatro asesinatos. En las reuniones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana se anunciaron estrategias nuevas y sobre ello queremos conocer. Es una alarma lo que ha sucedido y nosotros, en defensa de los ciudadanos, queremos saber cuáles son las medidas que se están ejecutando”, indicó.