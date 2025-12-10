La ola criminal es imparable en la región La Libertad. La noche del último martes, un presunto sicario acabó con la vida de un padre de familia y dejó al bode de la muerte a su hijo tras acribillarlos a pocos metros de su casa, situada en la intersección de las avenidas Las Margaritas y Los Laureles, en el distrito de Florencia de Mora.

VER MÁS: La Libertad: Asesinato de periodista habría sido por encargo

La víctima mortal fue identificada como Alberto Miguel Coronel (62), quien, según versión de testigos, trató de salir en defensa de su hijo Yobel Miguel Asto (26), cuando este era atacado por un sujeto armado.

En efecto, mientras Yobel Miguel peleaba con el desconocido, que había llegado en un auto blanco hasta la zona, Alberto Miguel salió en defensa de su hijo.

Sin embargo, el criminal no tuvo reparos en jalar el gatillo de su pistola y acribillar a padre e hijo, para luego subir raudo a un auto y fugar.

NO RESISTIÓ

Alberto Miguel y Yobel fueron evacuados a un hospital de la zona, pero el primero de ellos murió a los pocos minutos; mientras que el segundo se debate entre la vida y la muerte.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las investigaciones correspondientes.