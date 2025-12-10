Pobladores de los balnearios situados en los distritos de Huanchaco, Víctor Larco y Moche protestarán este domingo para exigir que se retomen los trabajos de emergencia en los balnearios trujillanos y se cumpla con arenar las playas afectadas por la erosión costera.

Convocatoria

La presidenta del Frente Cívico de Víctor Larco, María Cortavitarte, confirmó que para este 14 de diciembre moradores de Huanchaco, Buenos Aires y Taquila II convocaron a una marcha pacífica.

Los vecinos se reunirán desde las 8:30 de la mañana en sus jurisdicciones y luego se dirigirán hasta el terminal de Salaverry, en donde se desarrollará la protesta.

Según María Cortavitarte, en enero de 2026 la empresa hará trabajos de dragado en el puerto, pero la arena sería arrojada a 6 millas de la costa. Ellos piden que se deje a 1.5 millas, como se habría hecho hasta el 2018.

“Prácticamente ellos están destruyendo nuestras playas con ese dragado, están llevando mucho más allá la arena, más va a erosionar el mar y Huanchaco va a ser totalmente afectado por la falta de arena. Estos señores del puerto de Salaverry lo están arrojando a 6 millas”, dijo a SolTv.

Agregó que también exigen que se retomen los trabajos para enrocar 360 metros lineales del sector Taquila II (Las Delicias, Moche).

Esta obra se paralizó el 27 de octubre pasado, debido a que dos personas presentaron una denuncia aduciendo que con estos trabajos se contaminaría el mar. Ante esto, la Capitanía del Puerto de Salaverry intervino y solicitó un estudio de impacto ambiental antes de continuar con el proyecto.

“Cómo es posible que inicien el trabajo en Taquila y resulta que por dos señores que hicieron un escándalo vino la Marina y dijo que no tienen permiso (para hacer el enrocado). Ahora esos pequeños inicios de la obra ya se los llevó el mar”, agregó.