El Área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que el funcionario de la Contraloría General de la República de la sede La Libertad Raúl Dario Gonzáles Sánchez “habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral” al participar de un evento partidario del Apra en donde, incluso, se fotografió con Carla García Buscaglia, hija del expresidente Alan García Pérez.

Procedimiento

El pedido para que se inicie la investigación fue presentado por el abogado Tomás Alva Villa. En su denuncia indicó que Gonzales Sánchez, quien labora como especialista VI supervisor general de control regional 2 en la sede de la Contraloría Trujillo, participó el pasado 21 de noviembre de un evento político en el Aula Magna del Partido Aprista Peruano (PAP), situada en el jirón Francisco Pizarro.

Ese día se presentaron los entonces precandidatos por el partido de la estrella Javier Velásquez Quesquén, Luis Wilson Ugarte y Carla García Buscaglia. Incluso, a través de un video difundido en la cuenta oficial de Facebook de Velásquez, quedó registrada la participación de Gonzáles en el evento aprista. Él aparece sonriente tomándose una fotografía con Carla García.

Ante estas evidencias, la coordinadora de fiscalización del JEE, Liz Iturrizaga Calderón, emitió el Informe N° 000317-2025-LIC-JEETRUJILLO-EG2026/JNE. Ahí indicó que “según la descripción de la denuncia y la corroboración visual, el funcionario Raúl Darío González Sánchez aparece en proximidad física inmediata con los candidatos, y muestra su apoyo y empatía a la candidata Carla García en el minuto 1 del video, donde se ve que se toman una selfie”.

Agrega que “su presencia en un espacio reservado para militantes destacados o cercanos a la cúpula, sumado a la interacción (fotos/cercanía), denota una participación activa y de respaldo político, por el contrario, no corresponde a que su presencia sea incidental”.

Tras recalcar que “se habría incurrido en vulneración de la normativa electoral vigente”, la fiscalizadora elevó los actuados al pleno del Jurado Electoral Especial de Trujillo, entidad que notificó al funcionario de la Contraloría para que emita sus descargos en el plazo de un día.

Hay que indicar que tras recibir los descargos de Raúl Gonzáles, el ente electoral volverá a revisar el caso y emitirá una resolución confirmando o descartando la vulneración a la normativa electoral.