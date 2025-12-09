Vecinos y usuarios del Estadio Municipal José Céspedes Bravo de Salaverry (Trujillo) denunciaron que el recinto deportivo estaría siendo utilizado nuevamente como almacén o depósito de la municipalidad distrital, reveló el portal Causa Justa.

Según el mismo medio, se han observado “objetos almacenados en un espacio que debería ser exclusivo para la actividad deportiva”.

Ante esta situación, el Comité de Reactivación de la Liga Distrital de Fútbol de Salaverry (LDFS) ha solicitado de manera formal que el municipio local reubique estos materiales en otro espacio.