El vicegobernador regional Ever Cadenillas Coronel verificó el avance de la construcción del pabellón para secundaria de la I.E. 80455 - Luis Valle Goicochea, del distrito de Parcoy (Pataz). La obra, que tiene más del 70% y beneficiará a más de 300 alumnos, tiene un costo de inversión de S/ 9,472,688.33.

VER MÁS: Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato

Las metas físicas incluyen: 10 aulas, patio de socialización, biblioteca, taller de arte, laboratorio de ciencia, sala de usos múltiples, depósitos, cocina, ambientes administrativos, entre otros.

La institución educativa tiene 108 años de creada y sirviendo a la niñez de esta parte del ande liberteño. Allí se formó a muchas generaciones y a personalidades importantes, uno de ellos fue precisamente el reconocido poeta y escritor patacino Luis Valle Goicochea, por lo que en su honor se le puso tal nombre.

“El próximo año, al iniciar sus clases, los jóvenes que estudiarán en secundaria podrán contar con ambientes de material noble y seguros, cumpliendo con todos los criterios técnicos que se necesitan”, manifestó Cadenillas Coronel.