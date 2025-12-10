Un horrendo crimen se registró la noche del lunes en el centro poblado de Cartavio, en el distrito de Santiago de Cao, provincia liberteña de Ascope. La víctima es un hombre que se encontraba en los exteriores de su vivienda y que fue sorprendida por un sicario que le disparó hasta en cinco oportunidades.

VER MÁS: Trujillo: Drones detectan a joven con un aparato explosivo

El fallecido, identificado como Gary Díaz Martínez, conocido como “Paco”, se hallaba sentado en una silla en toda la puerta de su inmueble situado en la avenida Industrial, en el asentamiento humano Santa Rosa.

ATENTADO

Según información preliminar, Díaz Martínez no tuvo tiempo de reaccionar, pues el criminal, que al parecer llevaba una capucha para evitar ser reconocido, se le acercó, le disparó en la cabeza y en otras partes del cuerpo. La muerte de “Paco” fue de manera instantánea. Sin embargo, el fuerte sonido de los proyectiles alertó a su familia y vecinos, quienes trataron de auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde y no presentaba signos vitales. Mientras tanto, el sicario huyó corriendo con dirección a la calle Progreso.

Hasta la zona se hicieron presentes agentes de la comisaría de Cartavio para realizar las diligencias de acuerdo a ley. Luego, un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Ascope.

Para la Policía, por la modalidad del ataque, se trataría de un posible ajuste de cuentas.

CIFRAS

En lo que va del año se han perpetrado 260 asesinatos en la región. Las provincias con el más alto índice de homicidios son Trujillo (89), Pataz (49) y Virú (40). Le siguen Pacasmayo (20), Chepén (18), Ascope (18), Gran Chimú (9), Otuzco (7), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (3) y Julcán (2).