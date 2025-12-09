Un empresario que se dedicaría a la minería fue reportado como desaparecido el lunes 8 de diciembre, luego que saliera desde su vivienda en el distrito de Víctor Larco Herrera a cobrar un dinero en Trujillo. Se trata de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza, de 50 años, quien reside en la urbanización El Golf.
La denuncia fue asentada por un familiar en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro. Este precisó que, el hombre al momento de salir desde su inmueble vestía un polo color plomo, un pantalón jeans color azul y zapatillas plomas. Además, las características del hombre de negocios son de tez mestiza, ojos negros, mide 1.70 metros y de contextura delgada.
“Si usted tiene información o conoce el paradero de la persona desaparecida sírvase comunicar a la línea 114”, se lee en el comunicado de la Policía Nacional.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Advierten que ampliar el Reinfo generará violencia
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- La Libertad: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo
- Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato
- Noa Díaz, dirigente del Sitrell: “Entregar mobiliario usado es algo que siempre hacen”
- Trujillo: Estudiaron en el piso porque les quitaron mobiliario
- Colegios profesionales revisarán expedientes técnicos del Gobierno Regional de La Libertad
- Trujillo: Plantean multar a vecinos que dañan contenedores