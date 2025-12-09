La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) realizó un análisis sobre el turismo en la región La Libertad y concluyó que aún no se ha recuperado el nivel de afluencia de visitantes que se registraba antes de la pandemia del Covid-19.

Con información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), REDES identificó el nivel de afluencia en los principales complejos arqueológicos de La Libertad y pudo determinar que Las Huacas del Sol y de la Luna se mantienen como las más visitadas, superando los 76 mil ingresos.

Le siguen el Palacio Nik-An, que bordea los 74 mil visitantes; el Museo de Sitio Chan Chan, con más de 54 mil; y El Brujo, que superó los 45 mil turistas.

AÚN FALTA

El análisis de 2025 muestra un repunte claro en julio y agosto –meses de mayor movimiento por vacaciones–, pero los responsables del estudio insisten en señalar que la magnitud de las visitas sigue siendo menor a la observada en los años previos al Covid-19.

“Aunque estas cifras reflejan un flujo turístico importante, continúan por debajo de los niveles prepandemia, cuando estos mismos escenarios alcanzaban visitas significativamente mayores, impulsadas por una mayor llegada de turistas nacionales y extranjeros”, manifestó César García, economista de REDES.

INSEGURIDAD

El especialista señaló que la inseguridad ciudadana que golpea a la región se mantiene como un factor que limita el ritmo de esta recuperación y reduce el potencial de crecimiento del sector turístico. Su impacto es amplio y afecta a distintos actores.

En efecto, para los empresarios, la incertidumbre desincentiva la apertura de nuevos negocios o la ampliación de servicios vinculados al turismo. Un entorno de mayor riesgo hace que proyectos que estaban en evaluación se posterguen o pierdan viabilidad, para la persona que tiene planeado invertir.

En cuanto a los visitantes, la percepción de inseguridad influye directamente en su decisión de viajar. Familias, colegios y turistas nacionales tienden a modificar rutas, acortar estadías o evitar zonas donde perciben mayor riesgo.

“Para el Estado, la menor afluencia implica un menor movimiento económico en la zona, lo que afecta la recaudación local y limita la capacidad para seguir mejorando infraestructura y servicios turísticos. La inseguridad genera un freno en cadena: reduce el flujo de visitantes, afecta la confianza de los emprendedores e impide que el turismo se consolide como un sector que dinamiza la economía local”, añadió César García.

GORE PROPONE

Ante este contexto, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) presentó el proyecto 22 Rutas Cortas de La Libertad, iniciativa que busca promover el turismo interno a través de recorridos innovadores y accesibles.

La iniciativa incluye circuitos como la Ruta de la Uva y del Vino (Cascas), la Ruta del Papa León XIII, la Ruta La Perla del Norte (Chepén), la Ruta de la Fe (Otuzco), la Ruta de los Wamachukos, la Ruta del Reino Chimor, la Ruta Julcán y su Campiña, la Ruta del Surf, la Ruta La Reina de los Andes (Santiago de Chuco), la Ruta del Guanaco, la Ruta de la Joya Marina (Virú), entre otros.