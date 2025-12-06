Los visitantes nacionales e internacionales ya disfrutan de un nuevo espacio en el Complejo Arqueológico Chan Chan, luego de culminarse los trabajos de conservación y acondicionamiento del sector Las Ardillas, ubicado en el conjunto amurallado Nik An (ex Palacio Tschudi). Este espacio permitirá ampliar la experiencia de visita en el sitio arqueológico de barro más grande de América.

Antes de su apertura oficial, un grupo de escolares del entorno de Chan Chan tuvo el privilegio de ser el primero en recorrer este sector, convirtiéndose en testigos iniciales de la recuperación y puesta en valor de un espacio que permaneció cerrado durante varios años. Su visita marcó un hito especial al acercar a la comunidad educativa a su propio patrimonio cultural.

Durante la ceremonia de inauguración, David Calderón De los Ríos, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, destacó la importancia de cuidar este nuevo espacio que se abre a los visitantes tras varias semanas de denodados esfuerzos.

La intervención estuvo a cargo del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan del Ministerio de Cultura y forma parte de las acciones orientadas a la conservación, investigación y puesta en valor de este monumento declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El sector Las Ardillas, adyacente al patio ceremonial, forma parte del área conocida como Audiencia de los Palacios, un espacio destinado históricamente a ceremonias. Resalta por sus muros de adobe decorados con delicados relieves de ardillas con sus crías, un motivo iconográfico único del mundo Chimú, que le otorga un notable valor histórico y simbólico.

PUEDE LEER: Cultura recupera zona intangible de Chan Chan

Los trabajos de conservación que permitieron su reapertura incluyeron el resane de torrenteras y goteras; la consolidación de enlucidos; el mantenimiento de réplicas en fibra de vidrio; el retiro de excretas; y el tratamiento de banquetas y cabeceras de muros. Además, se reemplazaron integralmente las cubiertas deterioradas y se renovó todo el sistema de drenaje aéreo para asegurar su adecuado funcionamiento.

De forma complementaria, se ejecutó la protección basal de muros, el retiro y reemplazo de material de sacrificio, la colocación de material de préstamo en los pisos y la habilitación de senderos y accesos. Estas acciones permiten ahora un recorrido seguro mediante un circuito de acceso restringido que garantiza la preservación del monumento.