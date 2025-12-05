La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura (Mincul) ejecutó la recuperación extrajudicial de aproximadamente dos kilómetros lineales de la zona intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan, en el sector Santa María Alta, colindante con los distritos de Huanchaco y La Esperanza, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

TRABAJO

De acuerdo con el Mincul, la intervención se realizó en un área que había sido ocupada ilegalmente por vecinos de la zona, quienes utilizaron el espacio para sembríos diversos, pese a tratarse de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. “La acción permitió restituir al Estado terrenos que forman parte del área protegida del sitio arqueológico”, agregó.

Para la diligencia, realizada el último miércoles, se emplearon tres cargadores frontales y tres volquetes destinados al retiro de los sembríos existentes, además de la contratación de 50 trabajadores de apoyo.

También se contó con la intervención de arqueólogos y abogados de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, quienes supervisaron las acciones para garantizar el respeto a la integridad del sitio arqueológico.

El procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Leyva, destacó que esta recuperación se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1679, “norma que regula la recuperación extrajudicial de predios del Estado catalogados como integrantes del patrimonio cultural”.

Tras la operación, el Mincul aseveró que “se implementarán medidas de protección y control con el objetivo de dar sostenibilidad a la zona recuperada y prevenir nuevas ocupaciones ilegales”.

INAUGURACIÓN

Ayer, el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan inauguró un nuevo espacio dentro de la capital del reino Chimú tras culminar los trabajos de conservación y acondicionamiento del sector Las Ardillas, ubicado en el conjunto amurallado Nik An (antes conocido como Palacio Tschudi).

El sector Las Ardillas permaneció cerrado durante varios años debido a la falta de condiciones adecuadas para la visita pública. Destaca “por sus muros de adobe decorados con finos relieves de ardillas con sus crías, un motivo iconográfico único del mundo Chimú que le confiere un notable valor histórico, simbólico y cultural”.