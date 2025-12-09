Agentes del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) desalojaron a un hombre que habría sido visto consumiendo sustancias tóxicas y que luego descansaba en el óvalo Miguel Grau, en Trujillo.

La acción se produjo tras una denuncia de los vecinos de las urbanizaciones La Perla y Santa María, quienes alertaron al personal de serenazgo sobre la presencia de una persona de aproximadamente 40 años. Los uniformados se trasladaron al lugar y así atendieron la situación.

El personal edil logró recobrar la tranquilidad, el orden y la seguridad en la zona.