En posesión de un artefacto explosivo fue detenido un joven de 22 años en el distrito de La Esperanza. La intervención se registró luego de que un equipo de la Sección de Drones de la Policía detectara sus movimientos sospechosos.

Ante ello, agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) y de la División Regional de Inteligencia (Divrein) actuaron de forma inmediata y arrestaron a Irvin Esquivel Terrones, quien se encontraba en la intersección de la avenida José Artigas con la calle Montúfar. Al momento del registro personal se le halló la emulsión, la misma que tenía una mecha lenta blanca y estaba aislada con cinta negra.

Frente a este escenario, se pidió apoyo a personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que se encargó de neutralizar el explosivo y así evitar un potencial riesgo que ponga en peligro la integridad de los vecinos y transeúntes de la zona. El detenido fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte.