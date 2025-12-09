En medio de pedidos de justicia para que la muerte del periodista Juan Fernando Núñez Guevara (45) no quede impune, ayer familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós.

Como se conoce, el director del medio digital Kamila TV fue asesinado la noche del último sábado cuando se desplazaba en su motocicleta por la carretera Panamericana Norte, a la altura de la curva conocida como La Barranca, en el distrito de Guadalupe. El hombre de prensa fue acribillado por sicarios que se transportaban en un vehículo menor.

DESPEDIDA

Los restos de Núñez Guevara fueron velados en su vivienda que se sitúa en la calle San José, en la urbanización San Agustín. Luego, recorrió las principales arterias de Guadalupe hasta llegar al cementerio Tomás Lafora de Guadalupe.

“Exigimos justicia y que se encuentre a los responsables de este crimen”, indicó un amigo de Núñez Guevara que acompañó a la familia a darle el último adiós.

Cabe mencionar que, Jonhisy De La Cruz, esposa del periodista, lo recordó como un gran padre que buscaba lo mejor para sus hijos. Además, dijo que su cónyuge esperaba su título de abogado y que era gerente de Son D’ Núñez Sonido & Orquesta.

AMENAZA

En el Programa Ponte Al Día, emitido por la página de Sol TV Digital, el periodista Edgar Pizarro indicó que hace seis meses, Fernando Núñez le dijo que habría recibido una llamada, presuntamente, proveniente desde el penal. Ahí lo amenazaron y le advirtieron que baje la intensidad con la que conduce su espacio periodístico.

“Hace seis meses, conversé con Fernando y lo noté un poco preocupado (...). Lo único que me dijo es que había recibido una llamada, presuntamente era proveniente de un penal, donde al parecer lo habían amenazado. Pero nunca me dijo si era por el tema comercial, de la música de la orquesta o del tema periodístico. Simplemente me dijo, que le habían advertido que baje un poco, digamos, la manera como dirigía su espacio”, remarcó.