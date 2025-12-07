El reconocido periodista Fernando Núñez Guevara, director del medio Kamila Noticias Guadalupe, fue asesinado a balazos la noche del sábado cuando se encontraba por la zona conocida como la curva hacia La Barranca, en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo.

Según primeras informaciones, dos delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta interceptaron al comunicador, quien también se desplazaba en su vehículo menor en compañía de su hermano, en plena carretera Panamericana Norte. Los criminales abrieron fuego y acabaron con la vida del también abogado y gerente de Son D’ Núñez Sonido & Orquesta (antes llamado Orquesta La Nano Band).

El hermano del periodista también fue alcanzado por los proyectiles y fue llevado de emergencia hasta el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.

La Policía de la jurisdicción y un representante del Ministerio Público realizaron las pericias.

Se pronuncian

La Federación de Periodistas del Perú, a través del Centro Federado de Periodistas de La Libertad, expresó su repudio ante el asesinato de Núñez Guevara.

“La Federación de Periodistas de La Libertad expresa su repudio ante el alevoso crimen contra el periodista Fernando Núñez Guevara, director del portal Kamila Noticias de Guadalupe. Este es un nuevo y muy preocupante hecho contra los medios de comunicación de nuestro país”, indicaron en un comunicado de prensa.

Asimismo, pidieron que se esclarezca este hecho de sangre. “Exigimos inmediato esclarecimiento de este terrible hecho y que no quede impune. Llamamos a las instituciones correspondientes para la investigación y sanción a los culpables de tan execrable crimen”, detallaron.

Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo expresaron sus sentidas condolencias a la familia del hombre de prensa.

“Concejo Municipal liderado por nuestro alcalde provincial, y trabajadores en general, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Fernando Núñez Guevara director del portal Kamila Noticias, medio digital de nuestra provincia de Pacasmayo. Periodismo del Valle Jequetepeque de luto”, resaltaron.

Cabe mencionar que, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú Filial Chepén informó que Núñez Guevara era su secretario de actas.